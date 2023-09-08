Двоє підлітків і їхні батьки поранені через обстріл Росією околиць Торецька – ОГП

Двоє підлітків і їхні батьки були поранені вдень 8 вересня, коли російські війська обстріляли околиці Торецька на Донеччині, повідомив Офіс генерального прокурора.

Як йдеться в повідомленні, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

«8 вересня 2023 року, о 12:20, окупанти обстріляли селище Північне м. Торецька. За попередніми даними, війська РФ атакували населений пункт з артилерії. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина. Зазнали поранень двоє братів 14 і 15 років і їхні 37-річна матір і 43-річний батько. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу», – повідомили в прокуратурі.

За даними ОГП, також пошкоджений сусідній житловий будинок.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.