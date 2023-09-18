Повітряні сили ЗСУ вночі 18 вересня знищили всі запущені військовими РФ ракети і три чверті дронів – офіційно

17 із 17 запущених військовими РФ ракет знищили вночі 18 серпня бійці Повітряних сил ЗСУ, йдеться в офіційному повідомленні.

«Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей», – вказано в повідомленні.

Також російські військові запустили з двох напрямків 24 безпілотники Shahed, із них 18 були збиті силами української ППО.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.