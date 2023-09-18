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Нічна ракетна небезпека в Україні тривала понад дві години

Російський бомбардувальник Ту-95, фото ілюстративне

Понад дві години вночі 18 вересня в Україні тривала повітряна тривога, оголошена через пуски військовими РФ крилатих ракет. За кілька годин до цього Повітряні сили попередили, що росіяни підняли в повітря з бази в Оленегорську на півночі країни до семи бомбардувальників Ту-95МС.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС», – ішлося в повідомленні, оприлюдненому близько 4:00.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку.

Близько 6:00 розпочалися відбої повітряної тривоги.

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