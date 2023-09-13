ЗСУ попередили про загрозу застосування дронів, балістики на Запоріжжі та Харківщині

Повітряні сили Збройних сил України попередили жителів Запоріжжя та Харківщину про загрозу застосування ударних дронів та балістичного озброєння.



«Запорізька – загроза застосування ударних БпЛА! Харківщина – загроза застосування балістичного озброєння!», – йдеться у повідомленні.

Станом на 00:36 повітряна тривога оголошена у Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та Криму.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.