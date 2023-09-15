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Генштаб ЗСУ: втрати військ РФ у війні проти України перевищили 271 тисячу

Український військовий оглядає знищений російський танк у Новодарівці, Запорізька область, 21 липня 2023 року

Росія під час повномасштабної війни проти України втратила близько 271 440 своїх військових, зокрема 470 осіб – за останню добу, заявив вранці 15 вересня Генеральний штаб ЗСУ.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, – такі:

  • танки ‒ 4612 (13 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 8814 (+4)
  • артилерійські системи – 5972 (+28)
  • РСЗВ – 774 (+5)
  • засоби ППО ‒ 521 (+4)
  • літаки – 315
  • гелікоптери – 316
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 1455
  • кораблі /катери ‒ 20
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 8492 (+34)
  • спеціальна техніка ‒ 889.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 31 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.

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