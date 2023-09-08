Журналісти підтвердили імена понад 31 тисячі військових РФ, вбитих в Україні

Число загиблих в Україні російських військовослужбовців перевищило 31 тисячу – повідомляють Бі-бі-сі й «Медіазона», які спільно ведуть підрахунок втрат. Журналісти наголошують, що це лише ті загиблі, чиї імена та місця поховання вдалося встановити за відкритими джерелами, а реальна цифра втрат може бути більшою.

Станом на 8 вересня відомо про 31 665 загиблих. 3534 із них – мобілізовані. В’язні, як і раніше, становлять найбільшу категорію серед втрат, але зростання їхньої кількості уповільнюється порівняно з першим півріччям.

Найбільше похоронок приходить у Свердловську, Челябінську та Ростовську області Росії, Башкирію та Бурятію. Велика кількість повідомлень про загибель із Краснодарського краю й Московської області серед іншого пояснюють тим, що там волонтери обходять цвинтарі й фотографують поховання військових – тобто про більшу кількість втрат стає відомо публічно.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути принаймні у два – два з половиною рази вищою. Так, на кінець травня цього року підрахунок видань «Медіазона» і «Медуза» показав кількість загиблих на війні в 47 тисяч осіб. Цю кількість журналістів отримали, виходячи з даних про надмірну смертність чоловіків боєздатного віку в Росії.

Від моменту попереднього зведення 25 серпня до списку додалося 967 імен.

За даними українського Генштабу, наведеними станом на ранок 8 вересня, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 267 540 своїх військових.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.