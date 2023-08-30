Британська розвідка вказує на відмови воювати, виснаження і низький моральний дух у російській армії

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що у Росії спостерігається високий рівень обвинувальних вироків проти військових за відмову воювати, що свідчить. Також у війську РФ зберігається низький моральний дух.

«Відмова воювати, ймовірно, відображає нестачу підготовки, мотивації та ситуацію високого стресу, з якими російські війська стикаються по всій лінії українського фронту. Хоча деякі солдати відмовилися воювати, а показники виснаження залишаються високими, Росія, найімовірніше, компенсує їх втрати, відправивши на передову масу погано навчених солдатів», – вважає британська сторона.

У розвідці Британії також кажуть, що Росія, оголосивши часткову мобілізацію у вересні 2022 року, адаптувала свій підхід до ведення війни з використанням таких погано навчених вояків як для наступальних, так і для оборонних операцій.

Напередодні британська розвідка висловила сумнів, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.

В українській розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася, зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.