ISW: в Україні загинув вже другий командир полку «відносно елітних» сил РФ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на повідомлення про те, що під час бою в Україні загинув командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (ВДВ) (7-а дивізія ВДВ) Василь Попов. За словами аналітиків, це другий командир цього полку, який загинув в Україні.

«Ймовірно, Василь Попов нещодавно змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку – у серпні або вересні 2023 року, і Василь Попов є другим командиром 247-го полку, який загинув під час бойових дій в Україні після смерті полковника Костянтина Зізевського в лютому 2022 року», – йдеться в повідомленні.

За даними ISW, підрозділи 247-го полку діють в районі межі Донецької і Запорізької областей.

«ISW раніше заявляв, що відносно елітні сили ВДВ проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту, і загибель Василя Попова підтверджує оцінку ISW про те, що ці контратаки, ймовірно, завдадуть ще більших втрат цим підрозділам», – заявили аналітики.

Росія не дає інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 31 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих, імовірно, вища.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.