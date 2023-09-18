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Війна

Що зараз в Кліщіївці? НАТО каже готуватися до довгої війни. Зеленський в Нью-Йорку | Cвобода.Ранок

«Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю»
  • Значення звільнення Кліщіївки на Бахмутському напрямку
«Кліщіївка наша» – штурмова бригада «Лють» заявила про звільнення села біля Бахмута. Цю інформацію підтвердили також в Офісі українського Президента.
Що зараз відбувається у Кліщіївці та чи спробують російські сили повернути контроль над селом? Розпитаємо у військових.
Увімкнення з фронту та про все головне на ранок 18 вересня дивіться у програмі Cвобода.Ранок:
  • НАТО про Україну
У НАТО знову заговорили про війну в Україні. Так, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що потрібно готуватися до того, що війна Росії проти України буде «тривалою». Чи готовий Київ фінансово і військово у тривалій війні протистояти Москві?
  • Росія готується обороняти окупований Токмак
Британська розвідка інформує, що місто Токмак – на окупованій частині Запоріжжі – готується стати «стрижнем» другої головної лінії оборони Росії. Як виглядатиме ця оборона та чи буде ефективною – дізнаєтесь.
  • Українське зерно і ЄС
Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції уряд Словаччини оголосив про односторонні обмеження услід за Польщею та Угорщиною.
Чому ці країни пішли власним шляхом, попри узгоджену позицію Єврокомісії?
  • Суд в Гаазі за позовом України до Росії
Слухання у справі України проти Росії щодо конвенції про геноцид розпочинаються сьогодні у Гаазі. Наскільки цей процес є важливим і на що впливатимуть рішення, ухвалені там, – розпитаємо наживо моїх колег, які стежать за цією подією.
«Ми не знаємо, скільки звільнили, але бачимо – якою ціною»: ексклюзивний фоторепортаж із стабпункту на передовій
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Ми не знаємо, скільки звільнили, але бачимо – якою ціною»: ексклюзивний фоторепортаж із стабпункту на передовій

У цей стабілізаційний пункт привозять поранених із південного напрямку фронту. Одночасно працюють 4 бригади. Керує усім молодий офіцер, який був у Маріуполі, провів 10 місяців у російському полоні і повернувся у стрій.

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