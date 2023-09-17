Сирський назвав бригади, які звільняли Кліщіївку на Донеччині

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення села Кліщіївка поблизу Бахмута на Донеччині.

Він також назвав бригади, які звільняли населений пункт.



«Бахмутський напрямок. Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», – написав він у телеграмі.

Раніше Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» повідомила про звільнення села Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута. Водночас у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомили про успішне відбиття українськими воїнами 5 атак противника в районі Кліщіївки.

15 вересня Генеральний штаб України підтвердив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області». Сьогодні Генштаб повідомив про спроби російських військ відновити втрачене положення біля цього населеного пункту.