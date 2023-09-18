«Російське суспільство виростило другого Гітлера» – Зеленський про Путіна

Президент України Володимир Зеленський у передачі «60 хвилин» американської телекомпанії СBS закликав подумати, що буде зі світом через 10 років, якщо Україна програє.

«Якщо росіяни досягнуть Польщі, що буде далі? Третя світова війна?» – риторично запитав український лідер, додавши, що «ми не можемо змінити Путіна».

«Російське суспільство втратило повагу світу. Воно обрало і переобрало його і виховало другого Гітлера. Воно зробило це. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут», – наголосив Зеленський.

Президент України визнав, що український наступ розвивається повільно, але ЗСУ продовжують рух уперед.

«У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території», – сказав Зеленський у день, коли українська влада оголосила про звільнення села Кліщіївка на південь від міста Бахмут у Донецькій області.

Телеканал CBS нагадує, що цього тижня Зеленський планує відвідати США, щоб побувати на Генеральній асамблеї ООН, провести переговори в Білому домі і виступити в Конгресі.