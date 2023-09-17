CNN: Зеленський виступить із промовою перед сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський збирається поспілкуватися з сенаторами Сполучених Штатів під час свого візиту до Вашингтону у четвер, повідомляє CNN.

Президент України виступить із промовою перед сенаторами.

Як повідомила минулого тижня телекомпанія CNN з посиланням на джерело з Республіканської партії, Зеленський не мав виступати на спільному засіданні Конгресу.



Цей візит відбудеться в той час, коли Конгрес розглядає запит Білого дому про додаткову допомогу Україні.



Зеленський також зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Востаннє він перебував з офіційним візитом у Сполучених Штатах у грудні 2022 року, вперше залишивши межі України після початку повномасштабного вторгнення Росії.