Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

CNN: Зеленський виступить із промовою перед сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Конгресі США. Вашингтон, 21 грудня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський збирається поспілкуватися з сенаторами Сполучених Штатів під час свого візиту до Вашингтону у четвер, повідомляє CNN.

Президент України виступить із промовою перед сенаторами.

Як повідомила минулого тижня телекомпанія CNN з посиланням на джерело з Республіканської партії, Зеленський не мав виступати на спільному засіданні Конгресу.

Цей візит відбудеться в той час, коли Конгрес розглядає запит Білого дому про додаткову допомогу Україні.

Зеленський також зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Востаннє він перебував з офіційним візитом у Сполучених Штатах у грудні 2022 року, вперше залишивши межі України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG