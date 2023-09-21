«ЗСУ завдали ударів по складах РФ під Василівкою»: мер Мелітополя розповів про наслідки

Сили оборони України завдали удару по техніці російської армії та складах боєприпасів на окупованій частині Василівського району Запорізької області, йдеться в повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова.

«Після «бавовни» в Мелітополі поблизу Моторного заводу, де ліквідовано кілька десятків російських офіцерів і поранений командувач 58 армії, окупанти й досі розбирають завали свого штабу», – зазначив він.

Федоров розповів, що у Василівському районі неподалік лінії фронту «прилетіло» по техніці та складах боєприпасів армії РФ. За його словами, «детонація тривала кілька годин».

Крім того, мер Мелітополя каже, що ЗСУ завдали ударів по місцях базування армії РФ у районі села Пришиб – там «росіяни тікали по полю і намагалися вивезти те, що вціліло».

За словами Федорова, чим «більше «прилітає» окупантам, тим сильніший терор вони влаштовують».

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію частини півдня України віськами РФ.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.