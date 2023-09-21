Мер: після атаки РФ у Черкасах під завалами ще можуть перебувати люди

Після ранкової атаки РФ у Черкасах під завалами ще можуть перебувати люди, заявив в коментарі Радіо Свобода міський голова Анатолій Бондаренко.

За його словами, 10 людей зараз перебувають в лікарні.



«10 осіб перебувають у третій Черкаській міській лікарні у різному ступені тяжкості. Двоє осіб у критичному стані, вісім осіб середньої тяжкості. Але ми не знаємо, що може бути під завалами. Коли закінчиться ліквідація, тоді ми зможемо сказати, чи були жертви. Деяких людей, чиї автомобілі стоять, не можуть знайти. Можливо, вони там. Зараз працює відповідна служба, розшукують», – розповів він.

Бондаренко зазначив, що в місті впали не просто уламки, а саме бойова частина ракети.

Раніше у МВС повідомили, що за медичною допомогою у Черкасах звернулися одинадцять людей. На місцях влучань продовжують працювати працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та психологи.

Вранці повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими Росія атакувала Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

За даними місцевої влади, вранці Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки російської ракети впали у центральній частині міста, спочатку повідомлялося про пʼятьох постраждалих.