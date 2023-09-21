Ракетний удар по Черкасах: знову зросла кількість постраждалих

У МВС кажуть, що по вулиці Благовісній, 180 розгорнуті два пункти прийому заяв громадян, в яких місцеві жителі можуть подати заяви про пошкоджене майно та з інших питань пов’язаних із влучанням ракети.

За словами поліцейських, налагоджена взаємодія із ДСНС та місцевою владою.

«Зафіксовано одинадцять осіб, які звернулися за медичною допомогою. тяжких ушкоджень серед них немає», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, на місцях влучань продовжують працюватити працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та психологи. Правоохоронці документують воєнний злочин.

У Черкасах зросла кількість травмованих внаслідок ракетного удару армії РФ, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко запевнив, що влада допоможе всім, хто постраждав унаслідок ранкової ракетної атаки Росії на місто.

«Міська влада усім допоможе замінити пошкоджені вікна і покрівлі. Оцінка наслідків ворожої атаки триває. Усі спецслужби працюють на місці», – каже Бондаренко.

Вранці повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україн. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

За даними місцевої влади, вранці Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки російської ракети впали у центральній частині міста, спочатку повідомлялося про пʼятьох постраждалих.