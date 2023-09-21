Наслідки ранкової російської масованої ракетної атаки: дані з усіх регіонів (фото)

Під ранок 21 вересня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога оголошувалася двічі на всій території країни. Є поранені і травмовані у Черкасах, Харкові, Києві. Унаслідок нічних обстрілів Херсона загинули двоє людей, поранень зазнали пʼятеро. Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в Рівному, у промислове приміщення та житлові будинки Дрогобича на Львівщині. Радіо Свобода зібрало інформацію із різних регіонів.

Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Близько 3:40 російські війська атакували міста України крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Пуски були зафіксовані з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше аеродрому у російському місті Енгельс.



Російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту, кажуть у ЗСУ.

«Застосовано було стратегічну авіацію Ту-95 з району західніше Енгельса (місто в Саратовській області РФ, де розташований військовий аеродром – ред.) – саме звідти здійснювалися пуски ракет у кілька хвиль. Атакували, змінюючи маршрут слідування і атакуючи різні регіони. Цих ракет були десятки, і Повітряні сили, і Сили оборони відпрацьовували, як завжди, застосовуючи і винищувальну авіацію, і зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи. Загалом командувач Повітряних сил відзначив роботу наших захисників неба, її можна вважати успішною, але почекаємо всіх результатів», – повідомив Радіо Свобода речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі програми Свобода.Ранок.



Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову, і вночі російська армія обстріляла цивільні об'єкти Херсона.

Херсон

Уночі на 21 вересня внаслідок обстрілів Херсона влада повідомила, зо загинули двоє чоловіків віком 29 і 41 рік.

«Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти», – розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що «близько 3:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали».

Поранень зазнали пʼятеро: 61-річна херсонка госпіталізована у тяжкому стані, до лікарні доправили також двох жінок і чоловіка із травмами середньої тяжкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

«Ворог бив по житлових кварталах. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки», – написав у телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Пізніше Мрочко повідомив, що кількість загиблих унаслідок нічних російських обстрілів Херсона зросла до трьох людей.

«Стало відомо, що унаслідок ворожої атаки (приблизно о 4-й) у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям», – написав Мрочко у телеграмі.

У МВС повідомили, що російські війська вночі завдали ударів по житлових кварталах Херсона з різного озброєння. В результаті у місті виникло 7 пожеж.

Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста. У МВС повідомили, що війська РФ також обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис на Херсонщині – загорілися житлові та господарчі споруди.

Черкаси

У Черкасах під час відбиття російської ракетної атаки уламки впали на готель у центрі міста та на ринок. Триває розбір завалів.

«Натепер відомо про 9 потерпілих. Із них двоє – тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Пізніше у МВС повідомили про 10 постраждалих.

Голова МВС повідомив, що в Черкасах зруйнована будівля готелю, виникла пожежа. Також загорілися торгівельні павільйони на ринку.

Харків

21 вересня близько шостої ранку ворог завдав 6 ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова.

Під російський ракетний удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури Харкова, повідомили у ДСНС.

Київ

Над Києвом, під час ранкової російської ракетної атаки, бійці ППО збили понад 20 повітряних цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Серед постраждалих є дитина.



Так, за даними КМВА, у Дарницькому районі уламки ракети впали на нежитлову будівлю, через падіння на станцію технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 м2, також загорілися припарковані автомобілі.

«Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У Шевченківському районі пошкоджена газова труба – займання не було, в житловому будинку вибуховою хвилею вибиті двері, пошкоджені вікна.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що також у Голосіївському районі пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання, додав Кличко.

Рівне

Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру у Рівному, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.



«Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території», – написав він у телеграмі.



За його даними, частина Рівненського району залишилася без електроенергії.