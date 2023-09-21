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Війна

Наслідки ранкової російської масованої ракетної атаки: дані з усіх регіонів (фото)

Працює ППО. Момент збиття російської ракети над Києвом. 21 вересня 2023 року

Під ранок 21 вересня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога оголошувалася двічі на всій території країни. Є поранені і травмовані у Черкасах, Харкові, Києві. Унаслідок нічних обстрілів Херсона загинули двоє людей, поранень зазнали пʼятеро. Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в Рівному, у промислове приміщення та житлові будинки Дрогобича на Львівщині. Радіо Свобода зібрало інформацію із різних регіонів.

Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Близько 3:40 російські війська атакували міста України крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Пуски були зафіксовані з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше аеродрому у російському місті Енгельс.

Російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту, кажуть у ЗСУ.

«Застосовано було стратегічну авіацію Ту-95 з району західніше Енгельса (місто в Саратовській області РФ, де розташований військовий аеродром – ред.) – саме звідти здійснювалися пуски ракет у кілька хвиль. Атакували, змінюючи маршрут слідування і атакуючи різні регіони. Цих ракет були десятки, і Повітряні сили, і Сили оборони відпрацьовували, як завжди, застосовуючи і винищувальну авіацію, і зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи. Загалом командувач Повітряних сил відзначив роботу наших захисників неба, її можна вважати успішною, але почекаємо всіх результатів», – повідомив Радіо Свобода речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі програми Свобода.Ранок.

Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову, і вночі російська армія обстріляла цивільні об'єкти Херсона.

Херсон

Уночі на 21 вересня внаслідок обстрілів Херсона влада повідомила, зо загинули двоє чоловіків віком 29 і 41 рік.

«Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти», – розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що «близько 3:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали».

Поранень зазнали пʼятеро: 61-річна херсонка госпіталізована у тяжкому стані, до лікарні доправили також двох жінок і чоловіка із травмами середньої тяжкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

«Ворог бив по житлових кварталах. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки», – написав у телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Фото від 28 серпня 2023 року. Результат російського обстрілу Херсона
Фото від 28 серпня 2023 року. Результат російського обстрілу Херсона

Пізніше Мрочко повідомив, що кількість загиблих унаслідок нічних російських обстрілів Херсона зросла до трьох людей.

«Стало відомо, що унаслідок ворожої атаки (приблизно о 4-й) у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям», – написав Мрочко у телеграмі.

У МВС повідомили, що російські війська вночі завдали ударів по житлових кварталах Херсона з різного озброєння. В результаті у місті виникло 7 пожеж.

Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста. У МВС повідомили, що війська РФ також обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис на Херсонщині – загорілися житлові та господарчі споруди.

Черкаси

У Черкасах під час відбиття російської ракетної атаки уламки впали на готель у центрі міста та на ринок. Триває розбір завалів.

«Натепер відомо про 9 потерпілих. Із них двоє – тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Результат російської ракетної атаки по Черкасах. Готель зруйнований. Триває розбір завалів. 21 вересня 2023 року
Результат російської ракетної атаки по Черкасах. Готель зруйнований. Триває розбір завалів. 21 вересня 2023 року

Пізніше у МВС повідомили про 10 постраждалих.
Голова МВС повідомив, що в Черкасах зруйнована будівля готелю, виникла пожежа. Також загорілися торгівельні павільйони на ринку.

Харків

21 вересня близько шостої ранку ворог завдав 6 ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова.

Під російський ракетний удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури Харкова, повідомили у ДСНС.

Київ

Над Києвом, під час ранкової російської ракетної атаки, бійці ППО збили понад 20 повітряних цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Серед постраждалих є дитина.

Так, за даними КМВА, у Дарницькому районі уламки ракети впали на нежитлову будівлю, через падіння на станцію технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 м2, також загорілися припарковані автомобілі.

Гасіння пожежі в одному із мікрорайонів Києва, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. 21 вересня 2023 року
Гасіння пожежі в одному із мікрорайонів Києва, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. 21 вересня 2023 року

«Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У Шевченківському районі пошкоджена газова труба – займання не було, в житловому будинку вибуховою хвилею вибиті двері, пошкоджені вікна.

Пожежники гасять пожежу, що виникла на місті падіння уламків російської ракети. Київ, 21 вересня 2023 року
Пожежники гасять пожежу, що виникла на місті падіння уламків російської ракети. Київ, 21 вересня 2023 року

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що також у Голосіївському районі пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання, додав Кличко.

Наслідки російського ракетного удару по Києву. 21 вересня 2023 року
Наслідки російського ракетного удару по Києву. 21 вересня 2023 року

Рівне

Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру у Рівному, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

«Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території», – написав він у телеграмі.

За його даними, частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

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