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У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру – влада

Частина Рівненського району залишилася без електроенергії. Фото ілюстративне

Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру у Рівному, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

«Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території», – написав він у телеграмі.

За його даними, частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку з використанням ракет і безпілотників. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Унаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. У Києві постраждали 7 людей, серед них є дитина.

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