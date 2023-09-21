У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру – влада

Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру у Рівному, люди не постраждали, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.



«Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території», – написав він у телеграмі.



За його даними, частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку з використанням ракет і безпілотників. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Унаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. У Києві постраждали 7 людей, серед них є дитина.