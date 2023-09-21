Атака РФ: у Черкасах зросла кількість постраждалих

Внаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Триває розбір завалів на місці падіння уламків російської ракети. Натепер відомо про 9 потерпілих. Із них двоє – тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.



Водночас у МВС повідомляють, що станом на 08:40 кількість травмованих у Черкасах зросла до 10 людей.

Раніше повідомлялося про пʼятьох постраждалих.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку з використанням ракет і безпілотників. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. За даними місцевої влади, вранці Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки російської ракети впали у центральній частині міста – пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури.