У Черкасах щонайменше пʼятеро потерпілих унаслідок атаки сил РФ – влада

Щонайменше пʼятеро людей зазнали поранень після ракетного удару по Черкасах 21 вересня, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

«Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури. Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція», – написав чиновник у телеграмі.

Також госпіталізовані є в Києві та Харкові.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку з використанням ракет і безпілотників. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.