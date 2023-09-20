У Росії злетіли вісім Ту-95, здатні нести ракети – Повітряні сили

З російського аеродрому «Оленья» вночі 21 вересня злетіли вісім винищувачів Ту-95МС, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Зафіксовано виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», – пишуть військові.

У ніч на 20 вересня Росія атакувала Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 – за попередніми даними, їх було близько 24. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 17 «шахедів» у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.