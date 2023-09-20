Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили вночі 17 «шахедів»

У ніч на 20 вересня російські військові застосували ударні БпЛА типу Shahed-136/131, інформують Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними, близько 24) з південно-східного та північного напрямків. У результаті бойової роботи 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей», – вказано в повідомленні.

У Повітряних силах також підтвердили, що є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого робота підприємства тимчасово зупинена.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.