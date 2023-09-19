У Львові завершили ліквідацію наслідків удару «Шахедами» – ОВА

У Львові завершили ліквідацію наслідків російського удару безпілотниками «Шахед», повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Ліквідацію наслідків ворожого удару «Шахедами» по Львову завершили. Близько 12 годин невтомної та жертовної роботи фахівців ДСНС… Окупанти забрали життя однієї людини, травмували двох чоловіків. Лише за попередніми даними, знищили близько 300 тонн гуманітарної допомоги на складі релігійної та благодійної організації Карітас-Спес», – написав голова ОВА у телеграмі.

У ніч на 19 вересня Львівщину атакували дрони-камікадзе. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у напрямку Львівської області летіли 18 дронів – 15 із них збили Сили повітряного командування «Захід», сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

Місцева влада повідомила про три влучання у промислові склади у Львові, у тому числі склади, де було продовольство.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 вересня Росія застосувала під час удару по Україні 30 ударних безпілотників Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М. 27 БПЛА українські військові збили.