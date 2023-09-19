Садовий: через нічну атаку РФ у Львові знищені склади, на яких було продовольство

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що внаслідок нічної атаки РФ у Львові знищені склади, на яких було продовольство. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода – програма «Свобода.Ранок».



«Знищено цілий ряд складів, у тому числі склади, де було продовольство. Це трагічно, тому що Львів – місто цивільне. У нас багато гуманітарних складів, продовольчих складів, і оці нелюди туди луплять. Фактично те, що заборонено всіма конвенціями», – розповів він.

За його словами, це була локація, де розташовано багато складів.

«Продовольчі склади. Одяг, гуманітарна допомога. Оце туди вони цілились, лупили. Отримують задоволення, коли вбивають мирних людей, нищать госпіталі, садочки. Тепер от склади», – додав Садовий.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про три влучання у промислові склади у Львові, внаслідок нічної атаки постраждав 26-річний чоловік.



«На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали», – написав він у телеграмі.

Повітряна тривога тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе. Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у напрямку Львівської області летіли 18 дронів – 15 із них збили Сили повітряного командування «Захід», сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 вересня Росія застосувала 30 ударних безпілотників Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М. 27 БПЛА українські військові збили.

Повідомлялося, що у Кривому Розі «внаслідок ворожого влучання» виникла пожежа в багатоповерховій будівлі. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджена сільськогосподарська техніка одного з приватних підприємств на Миколаївщині, повідомили Сили оборони Півдня.

У Хмельницькій ОВА повідомили про збиття силами ППО «шахедів» –постраждалих немає, даних про пошкодження майна внаслідок падіння уламків наразі немає.