Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення 27 з 30 безпілотників

Українські військові під час нічної атаки знищили 27 безпілотники Shahed-136/131 у південних, центральних та західних областях, повідомляє у телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

За даними ЗСУ, у ніч на 19 вересня противник застосував ударні БПЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М.



«Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також одну балістичну ракету Іскандер-М, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу», – йдеться у повідомленні.

Про пожежу внаслідок російської нічної атаки повідомили на Львівщині, також у Кривому Розі «внаслідок ворожого влучання» виникла пожежа в багатоповерховій будівлі.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.