Упродовж ночі вибухи чули в Кривому Розі, Одесі та на Хмельниччині

Пізно ввечері 18 вересня і вночі 19 вересня в багатьох українських містах лунали сигнали повітряної тривоги і було чути вибухи.

Після 3:00 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив: «Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет».

Звуки вибухів також було чути в Одесі, повідомило Суспільне близько 2:00.

Згодом, після 3:30, аналогічні повідомлення надійшли з Хмельниччини.

Повітряні сили в ніч на 19 вересня оголосили про загрозу в кількох областях.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.