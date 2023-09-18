У Повітряних силах повідомили про черговий запуск армією РФ «шахедів» у бік України

У Повітряних силах Збройних сил пізно ввечері 18 вересня попередили про запуск армією РФ безпілотників по Україні.

«Зафіксовано пуски ударних БПЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У ніч проти 18 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили всі запущені військовими РФ ракети і три чверті дронів.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.