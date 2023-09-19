У Львові через атаку дронів виникла пожежа, є постраждалі

У Львові впродовж ночі 19 вересня тривала атака з використанням російських безпілотників. За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових складів, під його завалами перебували люди.

«За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у тяжкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій протиповітряній обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик», – написав чиновник о 6:05, відзначивши, що загроза минула.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що постраждалому чоловікові 26 років, у нього відкритий перелом кінцівки. «Він уже в лікарні, і йому надають всю необхідну допомогу», – відзначив Садовий.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.