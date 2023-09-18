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У Фінляндії заарештували підприємця через постачання в Росію компонентів для БПЛА

Захоплений в Україні російський дрон «Орлан» у розібраному вигляді (фото ілюстративне)

У Фінляндії заарештували французького підприємця естонського походження Габріеля Теміна, підконтрольні котрому компанії постачали до Росії обладнання, яке могло використовуватися у виробництві безпілотників, вважає слідство.

Темін заарештований за підозрою у порушенні санкційних правил із обтяжливими обставинами, повідомляє фінська національна телерадіокомпанія Yle.

За версією слідства, серед товарів, що постачали компанії Luminor і Siberica у власності Теміна, були літієві батареї, потужні оптичні фільтри і камери. Всі ці компоненти можуть бути використані для виробництва військових БПЛА.

У середині вересня Темін та обидві його компанії потрапили до списків санкцій США. 18 вересня підприємець у суді відмовився коментувати журналістам висунуті проти нього фінською стороною звинувачення. Темін перебуває у СІЗО.

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