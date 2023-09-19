У Кривому Розі вночі після влучання горіла багатоповерхівка, без жертв – Вілкул

У Кривому Розі вночі 19 вересня «внаслідок ворожого влучання» виникла пожежа в багатоповерховій будівлі, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне – без втрат. На базі школи (в цьому мікрорайоні одна школа, і мешканці добре знають, де вона розташована) створено штаб ліквідації наслідків. З 9-ї ранку там буде видача будматеріалів – плівка, ОСБ, рейка та інше, прийом заяв на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету», – написав Вілкул.

Повітряні сили в ніч на 19 вересня оголосили про загрозу в кількох областях. Найбільше постраждав Львів, де внаслідок влучання розпочалася пожежа на промисловому складі, тяжкого поранення зазнав 26-річний чоловік.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.