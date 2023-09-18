Головний дипломат Китаю відвідує Росію для переговорів із безпеки

Провідний дипломат Китаю Ван І відвідує Росію для переговорів з питань безпеки. Близького союзника Москви Пекін звинувачують у непрямій підтримці Росії під час війни, що китайська влада заперечує, пише 18 серпня Бі-Бі-Сі.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Ван І перебуває в Росії протягом чотирьох днів для «консультацій зі стратегічної безпеки».

Російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на Кремль повідомило, що він зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, і війна в Україні буде ключовою темою їхніх переговорів.

Візит Ван І відбувається після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, яка, ймовірно, призвела до угоди про отримання Росією зброї з КНДР.

Російські ЗМІ вважають, що поїздка Ван І також стане основою для того, щоб Путін незабаром здійснив візит до Пекіна. Раніше цього місяця Путін заявив, що очікує на зустрічі із головою Китаю Сі Цзіньпіном, але не уточнив дату переговорів.

Російський лідер не виїжджав за межі своєї країни відтоді, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Востаннє Путін виїжджав за межі Росії в грудні 2022 року, коли відвідав лояльні Москві Білорусь і Киргизстан.

Китай постійно заперечує звинувачення в тому, що в українсько-російській війні перебуває на боці РФ, та наполягає на своїй нейтральній позиції. Пекін представив свій власний мирний план щодо України, який не містить конкретних кроків для припинення війни.