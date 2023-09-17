Салліван зустрівся з главою МЗС Китаю – обговорювали безпеку, Тайвань та війну РФ проти України

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І на Мальті цими вихідними, повідомляє пресслужба Білого дому.



За повідомленням, ця зустріч 16-17 вересня була частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній спілкування, обидві сторони провели «відверті, змістовні та конструктивні» дискусії, спираючись на домовленості між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном на Балі у листопаді 2022 року.

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«Обидві сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України, серед інших тем. Сполучені Штати відзначили важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки. Обидві сторони зобов’язалися підтримувати цей стратегічний канал зв’язку та продовжувати додаткову взаємодію та консультації на високому рівні в ключових сферах між США та КНР в найближчі місяці», – повідомляє Білий дім.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше. Але офіційні особи України, США та інших західних країн сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом. Після початку повномасштабного вторгнення Росія Китай не засудив дії РФ проти України, також він не запроваджував санкцій.

За даними ЗМІ, Росія закуповує у Китаю товари військового призначення – дрони, каски та бронежилети. Проте Пекін відкидає звинувачення у військовій підтримці Москви.