У Болгарії виявили уламки безпілотника, ймовірно, «пов’язаного з війною» Росії проти України

Міністерство оборони Болгарії повідомило, що 18 вересня на чорноморському узбережжі країни виявили уламки безпілотника, і що спеціальний військовий підрозділ направили для дослідження та утилізації боєприпасу, який був прикріплений до уламків.

Хоча походження уламків ще не підтверджене, міністр оборони Тодор Тагарев сказав: «можна припустити, що [дрон] пов’язаний із війною, яку Росія почала проти України», і це свідчить про близькість Болгарії до війни.

Тагарев не повідомив подробиць, звідки взявся безпілотник і як він досяг території Болгарії, зазначивши, що має лише попередню інформацію.

Це вперше, коли Болгарія, член НАТО, повідомила про виявлення уламків безпілотника на своїй території. Раніше у вересні сусідня Румунія повідомила про три випадки виявлення елементів ймовірних безпілотників на її території після атак російських безпілотників на українські порти безпосередньо біля кордону.

Румунська влада засудила ці випадки як «неприйнятне порушення повітряного простору Румунії», тоді як НАТО заявило, що не має інформації про те, що це був навмисний напад Росії.

«Ми знаємо, що Росія бомбить українські порти, розташовані всього в декількох сотнях метрів від території Румунії. Є випадки падіння уламків безпілотників та інших боєприпасів на території Румунії. У нас немає підстав думати, що ця війна обійде нас. Так, для Болгарії є ризики», – сказав Тагарев.

Уламки були знайдені на узбережжі чорномоського курорту Тюленово, розташованого менш ніж за 30 кілометрів на південь від кордону з Румунією та через Чорне море від Криму. Міністерство оборони опублікувало дві фотографії, на яких видно уламки на скелях у морі та прикріплений до них боєприпас.

Пізніше в міністерстві повідомили, що це був 82-міліметровий мінометний боєприпас і він був знищений в результаті контрольованого вибуху.