Румунія: МЗС викликає посла Росії та консультується з НАТО через нові уламки дрона

Міністерство закордонних справ Румунії 13 вересня прокоментувало нові виявлені уламки безпілотника, виявленого на території країни.

Відомство висловило «рішучий протест» щодо порушення повітряного простору Румунії, а також закликало Москву припинити атаки на українську цивільну інфраструктуру.

«Міністерство закордонних справ поінформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною, в тому числі сьогоднішнього інциденту. Також МЗС терміново викличе главу дипломатичного представництва РФ», – заявляє МЗС.

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Міністерство оборони Румунії 13 вересня повідомило, що частини, ймовірно, російського безпілотника були виявлені на румунській території після того, як удар РФ дронами вранці 13 вересня пошкодив інфраструктуру порту в Ізмаїльському районі на півдні України.

Раніше цього місяця Румунія повідомляла про два випадки, коли фрагменти безпілотників, схожих на ті, що використовує РФ, були знайдені на румунській території. Влада Румунії після цього вирішила посилити безпеку прикордонних з Україною територій.