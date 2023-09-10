МЗС Румунії викликало тимчасового повіреного у справах РФ через виявлення нових уламків БПЛА

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах РФ через виявлення нових уламків безпілотника на території країни.

Як йдеться у пресрелізі МЗС, румунська сторона висловила протест через порушення свого повітряного простору після виявлення «фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовують російські війська» у війні проти України.

Також там засудили «систематичні, невиправдані та жорстокі» атаки РФ на українське населення та цивільну інфраструктуру.

Реакція МЗС з’явилася після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс заявив 9 вересня, що ідентифікація нових фрагментів безпілотника на кордоні Румунії з Україною є абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО.

У своїй заяві Йоганніс сказав, що «він поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа про уламки безпілотника – другого, що впав на території Румунії протягом тижня – і що Столтенберг підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією».

Раніше перед тим, у Міністерстві оборони Румунії 9 вересня розповіли, що «нові фрагменти безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російськими військовими для обстрілу українських портів на Дунаї, були знайдені на території країни».

Ще 5 вересня президент Румунії – члена НАТО – Клаус Йоганніс повторював тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії.

4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. У МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази. Але влада Румунії інформацію на той час заперечувала. Міністр оборони Ангел Тілвар тоді заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії».

Наприкінці квітня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта». За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська ракета, запущена з території Білорусі в бік України ще в середині грудня минулого року.

Якраз тоді під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. За повідомленнями, його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.

Коментуючи той інцидент, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що військові йому про це не доповіли.