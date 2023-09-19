Дрони на Львів: є постраждалі. Зеленський в Нью-Йорку. Що буде, якщо помре Кадиров? |Cвобода.Ранок

Наслідки атаки російських «шахедів» у ніч на 19 вересня

Уночі Харків, Львів, Кривий Ріг, Одеса, Хмельниччину атакували російські «шахеди». Львівська ОВА повідомила про пожежу на одному з промислових складів, а міський голова Львова каже про знищення складських приміщень із продовольством. З-під завалів вже дістали людину. Він у лікарні.

Всі деталі про ситуацію у Львові, а також про наслідки обстрілів у інших регіонах України, зокрема Херсонщини, дивіться в ефірі

15-й «Рамштайн»: чи дадуть АTACMS?

Сьогодні в Німеччині стартує 15-та зустріч країн-партнерів України у форматі «Рамштайн». Вперше в ній бере участь новий міністр оборони України – Рустем Умєров. Напередодні він залишився без заступників, яких Кабмін відправив у відставку і має призначити нових. Хто може підсилити команду міністра і чи дадуть німецькі ракети TAURUS та американські АTACMS цього разу?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

78-та сесія Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку відкривається 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. Сьогодні, 19 вересня, будуть загальнополітичні дебати. У «тиждень високого рівня» в Нью-Йорк приїдуть очільники понад 150 держав світу, зокрема президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Байден пропонуватиме розширення складу Радбезу ООН. Що це може дати Україні?

Україна скаржиться у СОТ через блокування імпорту зерна

Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт зерна, які ці країни запровадили. Про це напередодні повідомили в Мінекономіки. Чи скасує Польща, Угорщина та Словаччина односторонні обмеження на ввезення українського збіжжя?

Що ж із Кадировим?

Чутки про хворобу і може навіть смерть очільника Чечні Рамзана Кадирова лунають вже кілька днів в російських медіа. Опозиційні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Кадиров ймовірно він у лікарні в Москві. У Кремлі ж кажуть, що не мають жодної інформації про хворобу Кадирова.

То що відбувається і як хвороба чи смерть Кадирова можуть повипливати на війну Росії проти України і на режим Путіна?