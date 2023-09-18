Харків під російським обстрілом. Терехов повідомляє про удар по центру міста

Мер Харкова Ігор Терехов пізно ввечері 18 вересня повідомив про звуки вибухів у місті.

«Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу. Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ударом – центральна частина міста», – написав Терехов у Telegram.

Трохи згодом мер Харкова повідомив про влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.

За даними влади, внаслідок ракетного удару по Харкову в суботу, 16 вересня, постраждали 6 людей. Також у ніч проти 17 вересня армія РФ знову вдарила по Харкову, внаслідок атаки на території одного з підприємств спалахнула пожежа.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.