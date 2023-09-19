Зеленський відвідав у Нью-Йорку клініку, де лікуються українські військові

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США, відвідав у Нью-Йорку клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Про це 19 вересня повідомляє сайт глави держави.

Зеленський оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення фізичних можливостей поранених, поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив військових орденами «За мужність» III ступеня.

«Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, боронити її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни. Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні – кожен боєць України – для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому!» – сказав Зеленський.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Україна відзначила співробітників клініки, де лікуються військові. Їхні протезування та реабілітація здійснюються за підтримки неприбуткової організації Kind Deeds. Володимир Зеленський вручив відзнаку «Золоте серце» президенту й засновнику Kind Deeds Олександру Рубцову.

Президент України планує взяти участь у сесії Генеральної асамблеї ООН, на полях якої в нього заплановані кілька зустрічей із главами держав, а згодом у Вашингтоні на Зеленського чекають переговори з президентом США Джо Байденом та виступ і зустрічі в Конгресі.