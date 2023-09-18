Зеленський прибув до Нью-Йорка і повідомив про найближчі зустрічі у США

Ввечері 18 вересня президент України прибув до Нью-Йорка (США), про що сам же повідомив у Telegram.

«Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі. Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН», – повідомив Зеленський.

Також він зазначив, що у Вашингтоні заплановані його переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

«Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність», – додав Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою «формулу миру». Також повідомлялося про ймовірну зустріч Байдена і Зеленського після засідання Генасамблеї ООН.

Попередня зустріч Зеленського і Байдена відбулася 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Востаннє Зеленський відвідував США у грудні 2022 року. Тоді він зустрівся з Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу в Капітолії.