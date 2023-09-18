Дуда і Зеленський у Нью-Йорку обговорять питання експорту українського зерна – Польське радіо

Президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня зустрінуться у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це, як повідомляє 18 вересня Польське радіо, сказав лідер Польщі Анджей Дуда.
«У нас запланована двостороння зустріч», – сказав польський президент під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті поблизу Нью-Йорка.
Раніше Дуда заявив, що має намір обговорити із Зеленським, зокрема, питання українського зерна, але такі переговори на той момент не були включені в офіційний графік візиту президента Республіки Польща до Нью-Йорка.
15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.
Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження.
Натомість Болгарія підтримала ідею припинити обмеження імпорту українського зерна, а Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест заявив, що «залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів».
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