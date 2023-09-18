Дуда і Зеленський у Нью-Йорку обговорять питання експорту українського зерна – Польське радіо

Президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда 19 вересня зустрінуться у Нью-Йорку на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це, як повідомляє 18 вересня Польське радіо, сказав лідер Польщі Анджей Дуда.

«У нас запланована двостороння зустріч», – сказав польський президент під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті поблизу Нью-Йорка.

Раніше Дуда заявив, що має намір обговорити із Зеленським, зокрема, питання українського зерна, але такі переговори на той момент не були включені в офіційний графік візиту президента Республіки Польща до Нью-Йорка.

15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.