Словаччина запроваджує заборону на український агроімпорт, Румунія утрималась

Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції уряд Словаччини оголосив про односторонні обмеження услід за Польщею та Угорщиною. Ці заходи триватимуть до кінця року.



«Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. До того ж наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини», – сказано в заяві словацького уряду.



Водночас Румунія, на яку зараз припадають найбільші об’єми експорту й подальшого транзиту української агропродукції, утрималась від запровадження односторонніх заборон. Бухарест, хоч і висловив жаль стосовно непродовження обмежень на рівні Єврокомісії, готовий розглянути пропозиції України щодо того, як здійснювати саморегулювання.



«Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів», – йдеться в заяві румунського уряду.

Натомість Болгарія підтримала скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

15 вересня спливає термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.



Деякі країни закликали подовжити обмеження після 15 вересня до кінця цього року. Втім, Єврокомісія вирішила цього не робити і оголосила про компроміс: Україна запровадить будь-які правові заходи – наприклад, систему ліцензування експорту – протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно. План дій Україна має презентувати не пізніше 18 вересня.

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Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення Єврокомісії.

«Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати», – заявив він.