Моравецький: Польща продовжить обмеження на імпорт зерна з України

Польща, попри рішення Єврокомісії, запровадить ембарго на українське зерно, зазначив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

За його словами, ембарго почне діяти з опівночі суботи, 16 вересня.

«Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам по всій Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи фон дер Ляєн, Туска чи Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера», – сказав Моравецький.

Згодом, міністр економічного розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда уточнив у твітері, що його країна «безстроково забороняє агроімпорт із України в односторонньому порядку».

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, зокрема Польщі й Угорщини, не подовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. П’ять країн регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

Обмеження мали закінчитися 15 вересня, однак Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх. Натомість парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.