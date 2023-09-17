ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні імпорту української агропродукції 

Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили про продовження заборони на імпорт зерна з України, незважаючи на рішення Єврокомісії скасувати обмеження.

«Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли», – сказала речниця комісії, яку цитує Reuters.



Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як повномасштабне вторгнення Росії зменшило її здатність доставляти сільськогосподарську продукцію на світові ринки через чорноморські порти. Відтоді українські аграрії зробили ставку на експорт зерна через сусідні країни.

15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.