Асоціація фермерів Румунії просить уряд продовжити заборону на імпорт українського зерна

Асоціація фермерів у Румунії звернулася до уряду з проханням продовжити заборону на ввезення українського зерна та супутньої продукції після рішення Європейської комісії скасувати обмеження – таке рішення вже ухвалили Польща, Словаччина та Угорщина.

Про це йдеться в заяві організації від 16 вересня.

«Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і ґрунтовно підтримує Україну проти російської агресії, прийняла таке одностороннє рішення після закінчення терміну 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія стримано вчинить те саме», – заявили в асоціації фермерів.

Аграрії вважають, що такий запит не впливатиме на транзит української агропродукції через Румунію за іншими напрямками, оскільки «він триває наразі».

Поставки українського зерна до Румунії через порт Констанца перевищили 9 мільйонів метричних тонн за перші вісім місяців 2023 року порівняно з 8,6 мільйона тонн минулого року.

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Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс 16 вересня виступив на захист рішення скасувати заборону на імпорт українських зернових продуктів, хоча визнав, що важливо стежити за ситуацією.

«Нам потрібні виняткові обставини, щоб виправдати такий тип обмежень, і на даний момент ми бачимо, що на ринку цих п’яти держав-членів немає жодних збоїв або спотворень», – сказав він.

15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.