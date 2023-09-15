Кубраков: у Румунії обговорили подвоєння обсягів українського агроекспорту через порт Констанци

Віце-прем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив про переговори щодо подвоєння обсягів українського агроекспорту через порт румунського міста Констанца.



«Сьогодні з офіційним візитом у румунській Констанці – одному з найбільших чорноморських портів та ключовому логістичному центрі для українського агроекспорту. Понад мільйон тонн зерна щомісяця заходить сюди з українських дунайських портів та направляється далі по світу. Ці обсяги можуть бути збільшені вдвічі», – написав він у фейсбуці.



За його словами, необхідні для цього кроки 15 вересня обговорили під час зустрічі у чотирьохсторонньому форматі: Румунія – США – Європейська Комісія – Україна за участі Молдови.

«Ключове – організація додаткових рейдових перевалок в порту Констанца та максимально ефективна робота каналу Суліна – без довготривалого очікування суден на проходження. Говоримо з партнерами про це впродовж останнього року і нарешті сьогодні дійшли згоди. Плануємо реалізувати обидва рішення вже впродовж найближчих двох місяців. Це win-win рішення як для Румунії, яка зароблятиме на транзиті суден, так і для України, яка отримає додаткові експортні можливості», – зазначив міністр.

Крім того, за словами Кубракова, обговорювалася реконструкція пункту пропуску «Рені – Джурджулешть – Галац» – це найшвидший шлях сполучення України та Румунії (порт Галац) через територію Молдови. Очікується, що реалізація проекту збільшить пропускну здатність майже вполовину.

У серпні румунський міністр транспорту Сорін Ґріндяну заявив про намір Румунії найближчими місяцями подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна, яке надходить до порту Констанца.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи. Після того Росія атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.

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До виходу Росії із зернової угоди на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Воно вантажиться на баржі, вирушає вниз Дунаєм і через територіальні води Румунії – в порт Констанца, а звідти до країн-покупців.