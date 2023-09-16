Словаччина заборонила імпорт українського зерна до кінця року – прем’єр

Уряд Словаччини заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Вона триватиме до кінця року, повідомив прем’єр-міністра країни Людовіт Одор.

«Вона (заборона – ред.) діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари, тобто пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів», – наголосив Одор.

Він заявив, що цей крок також є «реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною».

За словами прем’єра, уряд Словаччини «продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією а країнами-членами ЄС, аби знайти рішення». Одор наголосив, що Словаччина готова зняти заборону у разі вирішення питання.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що «обмеження запроваджені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів».

Після рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на імпорт української агропродукції уряд Словаччини оголосив про односторонні обмеження услід за Польщею та Угорщиною.

15 вересня спливає термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.



Деякі країни закликали подовжити обмеження після 15 вересня до кінця цього року. Втім, Єврокомісія вирішила цього не робити і оголосила про компроміс: Україна запровадить будь-які правові заходи – наприклад, систему ліцензування експорту – протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно. План дій Україна має презентувати не пізніше 18 вересня.

Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення Єврокомісії.

«Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати», – заявив він.