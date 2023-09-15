В уряді відреагували на заяви польського міністра не пустити Україну до ЄС через зерно

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина не вважає, що нинішня проблема з зерном настільки глибока, щоби прирівнювати її до питання членства України в ЄС. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи заяву польського міністра з сільського господарства Роберта Телуса про те, що Польща не дозволить Україні приєднатися до ЄС, якщо умови не будуть застосовані до сільськогосподарського виробництва країни.

«Однозначно вважаю, що ця проблема недостатньо серйозна для того, щоб її прирівнювати або до питання членства, або взагалі до питання україно-польських стосунків як таких. Якщо б ми не мали повномасштабної війни (…), то ці напруження у відносинах України і Польщі або інших сусідніх країн вважалися б звичайними торговими подразниками, як це було в інші часи до початку війни, від початку дії Угоди про асоціацію», – зауважила Стефанішина.

Урядовиця також заявила, що їй шкода, що цей процес став «предметом політичних маніпуляцій і спекуляцій».

«Нам як уряду України важко дивитися в очі наші аграріям, кажучи їм, що Європа вас позбавляє можливості працювати в умовах війни, перекриваючи ці канали реалізації зерна, які на сьогодні – єдині доступні. Ми розуміємо, що це рішення з технічного переросло в дуже емоційне політичне (…) Але нам треба вижити. Якщо за це треба буде боротися, ми будемо за це боротися», – наголосила Стефанішина.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. П’ять країн регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

Обмеження закінчуються 15 вересня, Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх. Натомість парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що підстав продовжувати заборону Єврокомісії на імпорт українських зернових до ЄС після 15 вересня немає.

Україна стала повністю залежною від альтернативних маршрутів ЄС для експорту зерна після того, як Росія в липні відмовилася від угоди, яка дозволяла транспортувати українське зерно через чорноморські порти.

До війни країни Східної Європи не входили до числа основних імпортерів українського зерна, але минулого року експорт українських зернових та олійних культур до Польщі та Румунії різко зріс, свідчать дані української митниці.