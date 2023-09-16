Перші цивільні судна скористались тимчасовим коридором у Чорному морі – Кубраков

Перші цивільні судна скористались тимчасовим коридором у Чорному морі, зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За словами міністра, після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих суден з портів Одеси, Чорноморська та «Південного» два балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом.

Кубраков каже, що судна йдуть по порту Чорноморськ, вони доставлять майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії. За словами міністра, балкери йдуть під прапором Палау, їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Міністр додав, що раніше тимчасовий коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в українських портах з момент повномасштабного вторгнення РФ. Від 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи. Після того Росія атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.

До виходу Росії із зернової угоди на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Воно вантажиться на баржі, вирушає вниз Дунаєм і через територіальні води Румунії – в порт Констанца, а звідти до країн-покупців.