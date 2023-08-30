Мінінфраструктури: Норвегія послабила режим перевезень для вантажівок з України

Україна та Норвегія домовилися про лібералізацію перевезень, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

За повідомленням, відомство підписало протокол із Міністерством транспорту Норвегії про «транспортний безвіз» – можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься двосторонніх і транзитних вантажних перевезень. За даними міністерства, наразі Україна має фактичний «транспортний безвіз» із 35 країн.

«Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року», – йдеться в коментарі заступника міністра Сергія Деркача.

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Перевізник повинен мати сертифікат із підтвердженням класу екологічності вантажівки для спрощеного проїзду.

«У той же час, для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитись про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн», – додало відомство.

Також у червні 2023 року Україна досягла схожої угоди з Північною Македонією.

У березні міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія Угоди з Європейським Союзом про лібералізацію вантажних автоперевезень продовжена до кінця червня 2024 року.