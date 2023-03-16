«Транспортний безвіз» із Євросоюзом триватиме ще рік – Кубраков

Дія Угоди з Європейським Союзом про лібералізацію вантажних автоперевезень продовжена до кінця червня 2024 року – про це 16 березня повідомило Міністерство інфраструктури з посиланням на голову відомства Олександра Кубракова.

«Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень пролонгована до 30 червня 2024 року. Документ, який був підписаний у червні 2022 року, скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС», – йдеться в повідомленні.

За словами Кубракова, за період дії Угоди обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. Також Україна розвиває логістичну інфраструктуру на кордоні з країнами Євросоюзу.

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«З початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова» та впорядкували роботу пункту «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею», – повідомив Кубраков.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження.