Кубраков: запрацювала перша ланка водогону, який почали будувати після руйнування Каховської ГЕС

На Дніпропетровщині запрацювала перша ланка водогону, який почали будувати після руйнування дамби Каховського водосховища, повідомило Міністерство інфраструктури та його очільник Олександр Кубраков 21 серпня.

«Щойно запустили процес забору води для мешканців Кривого Рогу через першу нитку в ланці «Інгулець – Кряжеве». Це частина нового магістрального водогону на Дніпропетровщині, яку почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС. Близько чверті мешканців отримають доступ до централізованого водопостачання, де якість води відповідає всім нормам та стандартам», – заявив Кубраков.

Він додав, що ланка «Інгулець – Кряжеве» складається з чотирьох ниток. Решту три нитки першої ланки планують запустити на початку осені.

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За словами Кубракова, вода з Інгульця подається насосною станцією до підземного трубопроводу. На те, щоб вода дісталася мешканців Кривого Рогу, знадобиться до 10 днів.

«Проєкт магістрального водогону є безпрецедентним як за строками, так і за обсягом робіт та номенклатурою обладнання. Він містить три ланки загальною довжиною майже 150 км. Попереду – запуск ще двох ліній: «Марганець – Нікополь – Покров» (довжина 40,9 кілометра) і «Запоріжжя – Томаківка – Марганець» (76,7 км)», – додав міністр.

Згідно з його даними, близько мільйона українців мають перебої з водопостачанням через атаку на Каховську ГЕС. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду місцеві жителі купують.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

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Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Були затоплені десятки населених пунктів.